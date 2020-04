Brocchi: “5 sostituzioni in Serie A? Aumenterebbero lo spettacolo”

Sono ancora tante le incertezze sulla effettiva ripresa della Serie A: nonostante le aperture di Conte di ieri sera, ancora non si sa con esattezza quando e come il campionato possa riprendere. Tante le ipotesi fatte, soprattutto sulle modalità. In merito ad una di queste, interviene Cristian Brocchi – attuale allenatore del Monza – ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”.

“Permettere 5 sostituzioni a partita in Serie A e B? Lo spero – spiega l’ex Milan, che conclude – Aumenterebbero lo spettacolo e ridurrebbero il rischio infortuni. Spero venga introdotta questa novità in maniera stabile”.

Fonte: “Tuttomercatoweb”