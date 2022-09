Brizzi attacca: “Tempistica sconcertante, squadra incompleta”

Avventura emotiva

Ancora Brizzi: "I tifosi saranno sempre riconoscenti a Sinisa per la salvezza 2019, tra l'altro unico piazzamento del Bologna nei primi 10 posti in questi sette anni. E' stata una bellissima rincorsa e un rapporto emotivo che non si può cancellare. I risultati purtroppo stagnavano e oggi la squadra non gioca bene. Sostituto? Mi piacerebbe De Zerbi per il suo calcio divertente. L’esperienza di Ranieri può essere una strada da percorrere per trovare subito un equilibrio ma non penso che i tifosi sarebbero entusiasti".