Un buon inizio della Fortitudo al PalaDozza. Da notare, su tutti, l'inizio sprint di Procida che, in queste giornate come queste, è davvero difficile da marcare. Buona gara fin qui anche per Durham 4 punti per lui. Il Brindisi si presenta subito come una squadra organizzata, senza grandi strappi di qualità, ma sempre con coerenza ed ordine.