Brighi premia Orsolini come giocatore Aic di aprile

Una delegazione dell'AIC, l'associazione italiana calciatori, ha premiato Riccardo Orsolini con il riconoscimento di giocatore del mese di aprile. Al numero sette rossoblù, due gol ad aprile, uno a Bergamo e uno in casa con la Juve, è stata consegnata una targa e una figurina alla presenza del presidente Umberto Calcagno e dei due consiglieri Andrea Fiumana e Matteo Brighi. Quest'ultimo è stato grande ex del Bologna, la prima volta nel 2001-2002 in prestito dalla Juventus, la seconda al ritorno in A dei rossoblù nel 2015-2016 con una stagione da 25 presenze sotto la guida di Delio Rossi prima e di Roberto Donadoni poi.