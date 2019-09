Brescia-Bologna, solo in 3 c’erano anche l’ultima volta. E Gastaldello…

Dopo la sosta, il Bologna si appresta a far visita al Brescia domenica pomeriggio. I rossoblu hanno un trend positivo contro i lombardi, anche se non ultimamente: i felsinei non vincono al Rigamonti dall’aprile del 1998. L’ultima sfida fra le due squadre fu in Serie B, proprio nello stadio del Brescia. Era l’11 aprile 2015, e la gara terminò 1-1: alla rete di H’Maidat, rispose Gianluca Sansone. Al termine di quella stagione, il Bologna fu promosso in Serie A, mentre il Brescia retrocesse in Lega Pro.

Nell’ultimo Brescia-Bologna, appena 4 anni fa, c’erano solo 3 giocatori presenti anche oggi nelle rispettive rose delle due squadre. Per quanto riguarda i lombardi, sono il portiere Andrenacci ed il trequartista Morosini: entrambi classe 1995, non sono protagonisti di questo Brescia e – all’epoca ancora ad inizio carriera – non sono scesi in campo in quell’occasione. Discorso diverso per il superstite rossoblu. Si tratta di Angelo Da Costa, che invece – a differenza di oggi – era l’estremo difensore titolare nella serie cadetta. Infine, piccola curiosità: il difensore centrale del Bologna rispondeva al nome di Daniele Gastaldello – anche lui classe 1983 come il portiere – attuale capitano e leader del Brescia di Corini.