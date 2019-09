Brescia-Bologna, Mihajlovic sarà in contatto con i suoi vice

Sinisa Mihajlovic è rientrato nei giorni scorsi al Sant’Orsola per effettuare il secondo ciclo di cure nella sua lotta alla leucemia, le tempistiche prevedono circa tre settimane di ricovero e, di conseguenza, il serbo non sarà in panchina domenica a Brescia.

Questo però non significa che Sinisa non potrà comunicare e guidare la truppa. Dalla sua camera d’ospedale l’allenatore vedrà dalla tv la partita e sarà in contatto live con i suoi vice De Leo e Tanjga. Come riporta Stadio, Mihajlovic sarà in grado di comunicare in tempo reale con la panchina per eventuali comunicazioni. In sintesi, seppur virtuale, la presenza di Sinisa Mihajlovic è costante anche nella fase di cura.