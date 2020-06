Brambati: “Frattura tra Sarri e i giocatori”

Due partite senza gol per la Juventus al ritorno in campo. Contro i bianconeri ha retto il Milan in inferiorità in semifinale di Coppa Italia mentre il Napoli ha trascinato i bianconeri ai rigori nella finalissima poi vinta dagli uomini di Gattuso. Delle difficoltà bianconere in vista della sfida col Bologna ha parlato l’agente Massimo Brambati a Tmw, parlando anche di possibile frattura in spogliatoio:

“Qualcuno mi ha detto che l’avventura di Sarri alla Juve non è partita bene dentro lo spogliatoio – ha affermato – Dopo la partita con l’Inter in Cina erano volate anche le borse, una reazione forte per 45 minuti giocati male. Lui ha un modo di fare un po’ al limite e se non hai un curriculum importante devi entrare in punta di piedi. Credo si sia creata una frattura tra lui e alcuni giocatori importanti della squadra”.