Botta e risposta Chiellini-Balotelli – ‘Persona negativa’, ‘Non dici le cose in faccia”

Botta e risposta a distanza tra Giorgio Chiellini e Mario Balotelli. Il difensore ha accusato l’attaccante nel suo recente libro di essere ‘una persona negativa’ e che ‘alla Confederations 2013 non ci diede una mano, roba da prenderlo a schiaffi’. Pronta è arrivata sui social la reazione di Supermario.

“Io le cose le dico in faccia, sono sincero – le parole di Balotelli riportate da Gazzetta – Tu invece dal 2013 avresti avuto tante occasioni per farlo comportandoti da uomo, ma non lo hai fatto. Chissà cosa dirai un giorno dei tuoi attuali compagni, sei uno strano capitano. Per me, se questo significa essere un vero campione allora preferisco non esserlo. Io alla maglia azzurra non ho mai mancato di rispetto”.