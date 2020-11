Bortolotti: “Vittoria col Cagliari figlia della sconfitta col Sassuolo. Difesa? Occhio ai pregiudizi”

Intervenuto a Sportoday, Adalberto Bortolotti ha ricordato il suo rapporto con il Civ, scomparso esattamente un anno fa, ed espresso la sua opinione sul momento del calcio e del Bologna. Si parte dal Civ:

“Ci resta la curiosità di come il Civ avrebbe parlato di questo calcio assolutamente nuovo – ha affermato – Quando stamattina ho aperto i giornali e ho letto che se n’era andato un anno fa non ci credevo. La sua presenza è sempre vicina e un anno normalmente è lungo, questo invece è passato in fretta. Lui si fa sentire anche quando non c’è e ci aspettiamo di vederlo comparire con le sue livree sgargianti e con le sue opinioni mai banali”.