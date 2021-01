Bortolotti: “Non so se arriverà una punta. Swiderski si sposa con le idee del Bfc”

Ospite di Pomeriggio in Rossoblù, condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1, Luca Bortolotti ha parlato del Bologna, con il mercato e la ricerca di una punta in primo piano. Ecco il suo commento:

“Ho la sensazione che la punta non arriverà. I rossoblù non vogliono spendere soldi a gennaio, e l’unica opzione sembra essere quella del prestito con diritto di riscatto. Il nome di Swiderski è interessante, sposa alla perfezione il profilo che sta cercando il Bologna sul mercato. E’ una prima punta, un numero 9 e potrebbe dare una scelta in più in attacco. Una punta comunque serve, nonostante Barrow sia stato provato in quel ruolo contro il Verona”.