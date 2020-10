Bortolotti: “Una presa in giro le cessioni di Bani e Juwara”

Intervenuto a Pomeriggio Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, condotto da Francesca Bolognini, Alberto Bortolotti si è espresso così sulla dirigenza del Bologna:

“È sbagliato ritenere che tutti gli errori siano colpa di Bigon perchè bisogna comprendere tutto il reparto dirigenziale. La valutazione, vista la presenza di persone importanti, poteva essere da 8 invece è da 6– stando larghi. Assenza Sabatini? Bigon è già stato confermato, lui ancora no. Mi chiedo perchè in conferenza parli sempre lui e non Sabatini”.