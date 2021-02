Bortolotti: “Serviva una punta. Il rendimento di Barrow e Orsolini spiega i 20 punti”

Ospite di Pomeriggio in Rossoblù, condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1, Luca Bortolotti che ha parlato di Parma-Bologna e si è soffermato sulla mancanza di un centravanti:

“Le prossime partite contro Parma e Benevento sulla carta sono abbordabili, ma non vanno sbagliate. Il Parma deve fare punti e questo renderà la partita complicata. I gialloblù hanno fatto un mercato all’opposto rispetto al Bologna, la dirigenza del Parma si è fatta prendere dalla frenesia per la posizione in classifica e hanno chiuso per diversi calciatori in attacco. Il Bologna per questa partita è superiore e a tutte le qualità per vincerla”.