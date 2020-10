Bortolotti: “Saputo vuole più autonomia dai dirigenti, ai tifosi dico che…”

Ospite di Francesca Bolognini a Radio Nettuno Bologna 1, Alberto Bortolotti, ha espresso la sua opinione su Saputo e la società rossoblù:

“Fenucci, durante la conferenza stampa di presentazione dello sponsor Facile Ristrutturare, disse che Saputo per il Bologna ha versato 110 milioni netti. Si tratta di una somma stratosferica. Accusare o criticare Joey che non ha soldi è sbagliato. La verità è che lui e suo padre Lino vogliono che i dirigenti rossoblù gestiscano meglio i loro soldi. Il Covid è un paravento. Lo stadio porterà via tanti soldi (120 milioni) e non mi sorprenderei se il presidente ci ripensasse e facesse un passo indietro”.