Bortolotti: “Santander una risorsa, accantonarlo a priori sarebbe sbagliato”

Alberto Bortolotti è intervenuto questo pomeriggio a Pomeriggio in Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, trasmissione condotta da Francesca Bolognini, e queste le sue parole:

“Santander? Il Ropero non sembra adatto al gioco di Sinisa, va detto che è stato acquistato sotto un’altra guida tecnica. Il ragazzo non è riuscito a trovare molto spazio e complici sono stati i tanti infortuni subiti. Non comprendo e non giustifico Mihajlovic che non sembra aver mai creduto in lui, averlo accantonato a priori è sbagliato. Se Supryaga non dovesse arrivare, Sinisa dovrà imparare a conviverci anche perchè può essere una risorsa importante”.