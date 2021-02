Bortolotti: “Per il salto di qualità serve migliorare la rosa. Saputo? Deve spendere meglio”

Intervenuto all’interno di Pomeriggio in Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, Luca Bortolotti ha parlato del momento del Bologna, a due giorni dalla partita contro il Benevento e con il futuro di Sinisa Mihajlovic che tiene banco in casa rossoblù. Ecco le sue parole:

“Mihajlovic in conferenza stampa ha voluto pungolare la società, volendo capire se c’è la volontà di spendere in estate. Per fare il salto di qualità non bisogna aumentare solo numericamente la rosa, ma anche e soprattutto qualitativamente. Servono colpi sicuri, quindi giocatori fatti e finiti che possano far crescere le ambizioni di questa squadra, dando una svolta. I discorsi sono ancora all’inizio, è ancora presto per capire come si risolverà la situazione legata a Sinisa”.