Bortolotti: “La sfida di Sinisa sarà riconquistare gli scettici. Big? Servono i risultati”

Intervenuto a Pomeriggio in Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, Luca Bortolotti ha parlato dell'incontro di quest'oggi a Casteldebole tra Sinisa Mihajlovic e la dirigenza, che ha sancito la permanenza del tecnico serbo sulla panchina rossoblù:

"Mihajlovic rimarrà - ha affermato - la fumata bianca è arrivata dall'incontro di quest'oggi. Questa settimana è servita al tecnico serbo per capire che non ci fossero tante alternative ai rossoblù. Con la Lazio si sono solo parlati, anche se un'offerta concreta non è mai arrivata".