Bortolotti: “Il progetto Bologna è ancora in stallo. Mercato? Ecco cosa manca”

"Dopo sei anni non si è vista una crescita tangibile, il progetto Bologna è ancora in stallo. In questa stagione si è vista solo la crescita di alcuni singoli, come Tomiyasu, Schouten e Svanberg, ma la squadra in sè in quanto a risultato ha fatto un passo indietro. 40 punti ad oggi sono pochi, vedremo quanto saranno alla fine. Il record della scorsa stagione non potrà comunque essere raggiunto".