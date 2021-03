Bortolotti: “Contro la Samp serve una vittoria. L’anno prossimo vorrei vedere il centravanti”

Nel corso di Pomeriggio in Rossoblù è intervenuto Luca Bortolotti che ha parlato del momento del Bologna, atteso domenica dalla sfida casalinga contro la Sampdoria. Ecco il suo commento:

“Domenica non sarà una partita da pareggio. Non c’è la voglia da nessuna delle due parti di accontentarsi, soprattutto i rossoblù vogliono tornare alla vittoria. Le due formazioni non hanno grandi stimoli legati alla classifica, ma vogliono chiudere i giochi salvezza. Per Mihajlovic è una partita importante da vincere. Sampdoria? E’ un’ottima squadra, sta facendo il campionato che avrebbe potuto fare il Bologna se avesse commesso meno errori e sbagliato meno partite.