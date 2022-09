Bortolotti: “Motta forse ha cambiato troppo. Il nuovo modulo calza ad Arnautovic?”

Intervenuto a Pomeriggio Rossoblù su Radio Nettuno Bologna Uno, il collega Luca Bortolotti di Repubblica ha espresso il suo punto di vista sulla situazione in casa Bologna dopo la sconfitta interna contro l'Empoli:

"Cinque giorni sono pochi per capire cosa porterà Motta - le sue parole - Quando arriva un nuovo allenatore di solito cambia l'impatto mentale di una squadra ma questo non è successo. Quindi credo che servirà ragionare sul lavoro tecnico e la pausa nazionale farà bene a Motta. Poi magari cambiare tutto subito può essere stato un po' azzardato. Ha cambiato tanto in cinque giorni e forse si poteva avere un approccio più soft".