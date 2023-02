Borja Valero: “Il Bologna adesso ha una sua identità. Europa? Difficile, ma deve essere un obiettivo”

"La cosa che mi piace di più è che il Bologna sta prendendo una sua identità grazie al suo Mister. Thiago Motta sta cambiando la mentalità dei suoi giocatori. Finalmente stiamo vedendo sbocciare alcuni ragazzi rossoblù che in questi anni abbiamo aspettato facessero il salto di qualità, come ad esempio Riccardo Orsolini ma non solo. L'Europa? Difficile, perchè l'Inter dovrebbe vincere la Coppa Italia ed inoltre dovrebbero incastrarsi diverse variabili, però il settimo posto deve essere un obiettivo: avere obiettivi è sempre una cosa molto positiva"