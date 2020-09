Bookmakers, lotta salvezza: ecco la quota del Bologna

Il Bologna secondo i bookmakers non rischia la retrocessione. Per Snai non saranno i rossoblù a essere una delle squadre pericolanti grazie ad una quota abbastanza elevata, soprattutto in relazione a quella delle possibili rivali. Sono infatti dieci le squadre considerate più a rischio.

I rossoblù sono quotati a 25 come retrocessa della prossima Serie A, un dato più alto di Toro, quotato 20, Cagliari (10), Verona (6.50), Udinese, Sampdoria e Parma (5.50), Genoa (3.25), Benevento (1.72), Crotone (1.33) e Spezia (1.15).