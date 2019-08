Bookmakers, la salvezza del Bologna non è in discussione

Il Resto del Carlino in edicola questa mattina analizza le quote che i bookmakers hanno assegnato alle squadre che saranno probabilmente coinvolte nella lotta per non retrocedere.

La possibile retrocessione del Bologna è quotata addirittura a 12,00. Una quota molto elevata, soprattutto se si pensa che negli scorsi anni, secondo i bookmakers, la salvezza era quasi un miraggio per i rossoblù. La favorita per tornare nella serie cadetta è al momento il Lecce, quotato a 1,30, seguito da Verona e Brescia, rispettivamente a 1,40 e 1,80. Più staccata la Spal ma comunque in zona calda, quotata a 3,00, più tranquille ma non troppo Parma e Udinese, a 3,50 e 4,70. E il Bologna è quotato anche nella lotta scudetto: 750,00…