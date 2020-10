Ospite di Pomeriggio in Rossoblù condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1, Enrico Bonzanini che ha parlato della sfida tra Lazio e Bologna:

“Domani mi aspetto tante difficoltà in difesa. Il Bologna deve cambiare il proprio approccio. La Lazio ha vinto in Champions, ma questo non vuol dire che sia una squadra ritrovata. L’assenza di Milinkovic-Savic sarà pesante”.