Bonzanini: “Lo Spezia gioca bene. Ravaglia? Se il Bologna ci crede deve farlo giocare”

"Una squadra di Serie A deve avere un piano per ogni giocatore del suo settore giovanile. Deve valutare chi tenere e chi invece mandare in prestito altrove per farsi le ossa. Ad esempio, tra i talenti cresciuti nel vivaio rossoblù spicca su tutti El Khaouakibi, terzino in prestito al Sudtirol che sta crescendo tantissimo. Quando hai un giocatore forte in prospettiva, devi mandarlo in una squadra che possa permettergli un certo tipo di minutaggio. Ravaglia? Se il Bologna ci punta, deve farlo giocare, come già fatto con Donnarumma. Altrimenti, mandarlo in prestito in B o in C per fargli fare esperienza".