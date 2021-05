Bonzanini: “Il Bologna ha solo Miha nei suoi pensieri. Con la Juve la gara più importante”

"Il Genoa ha una muscolarità e fisicità molto simile all'Udinese, e mi aspetto qualche correttivo da parte di Mihajlovic. Il tecnico serbo non è mai stato un allenatore sprovveduto, e ha confermato l'abbassamento di Soriano a Udine solo per permettere a Vignato di interpretare al meglio quel ruolo che lo aveva visto protagonista. Domani probabilmente Soriano tornerà nella sua posizione più naturale, ovvero quella di trequartista. Per avere una squadra completa, però, mancano dei giocatori, e lo stesso Sinisa lo ha confermato dopo la gara contro l'Udinese".