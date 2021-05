Bonzanini: “Il Bologna cerca un centravanti, un esterno andrà via. Gattuso? Tengo Miha”

Intervenuto a Pomeriggio in Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, Enrico Bonzanini ha parlato del momento del Bologna , prossimo ad affrontare la trasferta di Udine e con un occhio alla programmazione della prossima stagione:

"Non è un segreto che il Bologna cerchi un centravanti con caratteristiche ben precise. Uno degli esterni partirà. I rossoblù con Mihajlovic sono più vicini al salto di qualità, sia perchè è da due anni che non rischia la retrocessione, e poi perchè ha lanciato tanti giovani grezzi. Gattuso? Non credo cambierebbe molto tra uno e l'altro, quindi mi tengo Mihajlovic".