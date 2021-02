Bonzanini: “Al Bologna manca l’agonismo. Mihajlovic? Non c’è stata empatia con i tifosi”

Intervenuto a Pomeriggio in Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, Enrico Bonzanini ha parlato del momento del Bologna, tra il video incriminato sul pullman e la partita di sabato con il Sassuolo. Ecco le sue parole:

“Il video sul pullman spiega tante cose, su tutte la prestazione e l’atteggiamento molle visto in campo. La piazza ha bisogno di una figura di riferimento che capisca l’ambiente e i tifosi. Senza empatia tra tifoseria e squadra nel calcio viene a mancare una componente fondamentale. Non credo che il risultato abbia influito sull’evento in sè, ma sicuramente ha testimoniato una mancanza di vicinanza con i propri sostenitori. La frase ‘manco ci stessimo giocando lo scudetto’ è grave, ha fatto più capire la voglia di ambizione la tifoseria che la stessa società, perchè attendere la squadra con una coreografia del genere non è da tutti”.