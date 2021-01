Bonora: “Riproporrei Barrow centravanti a Torino. Juve? E’ in sofferenza”

Ospite della seconda edizione di Sportoday, Jack Bonora ha parlato del momento della Juventus, prossima avversaria del Bologna, e di chi far giocare centravanti tra Palacio e Barrow nella partita di Torino. Ecco le sue parole:

“La Juve sta vivendo un periodo difficile, è in sofferenza anche se stasera in Supercoppa contro il Napoli dovesse stancarsi molto, arrivando magari ai rigori. Non sarà facile, ma la squadra bianconera sembra più battibile di altri anni. Ha perso molti punti per strada. In caso di cartellini poi, le diffide saranno scontate contro il Bologna, motivo in più perchè la gara di oggi potrebbe essere importante in chiave rossoblù”.