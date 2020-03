Bonora: “Ripresa dei campionati? Impossibile finire quest’anno”

Intervenuto nell’edizione odierna di Sport Today, Jack Bonora ha parlato di come il Coronavirus stia influenzando il mondo dello sport: “Ritengo davvero pessimo prospettare delle date per ricominciare il campionato, per il fatto che della gente sta morendo. Se i campionati dovessero non ripartire ci sarebbero centinaia di milioni lasciati sul tavolo, lo capisco. Francamente però di gioire per un canestro o un gol, in un periodo di emergenza come questo, mi sembra davvero impensabile. Secondo me prima di settembre non bisogna ricominciare. La stagione sportiva di qualsiasi sport, va conclusa qui. Tutte le persone di buon senso vogliono non pensare allo sport, ma alla salute”.

Scheda 1 di 3