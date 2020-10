Nell’edizione serale di Sportoday è intervenuto Jack Bonora e si è espresso così sul Bologna:

“Mihajlovic a Ballando con le stelle? Il mister ha ballato bene e merita i miei complimenti. Certo, era più bravo a battere le punizioni, ma è stato bravo e ballare non è per niente facile. Grande vittoria per lui, è bello pensare che sia tornato in piena operatività”.