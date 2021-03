Bonora: “E’ una Virtus da record in Europa. L’obiettivo è l’Eurolega”

Nel corso della seconda edizione di Sportoday, è intervenuto Jack Bonora per parlare della vittoria della Virtus di ieri in Eurocup contro Bourg. Ecco le sue parole:

“La Virtus del 2021 eguaglia la Virtus del 2001. I successi in Europa sono stati gli stessi, 16 vittorie consecutive, anche se si tratta di competizioni diverse perchè i bianconeri nel 2001 giocavano in Eurolega. La Segafredo sta facendo un ottimo cammino in Eurocup, è l’obiettivo primario della società, anche se non ha affrontato avversari trascendentali.