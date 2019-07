Bonora: “Destro? Mi sembra in forma, lo terrei”

“Di Skov Olsen ne parlano bene in tanti e anche il tabellino dice cose importanti. Alcuni dicono che un conto è farli in Danimarca, poi trovi le stesse nazionali nelle partite e fai fatica. Per un ragazzo di 19 anni è un rendimento di tutto riguardo. C’è una qualche analogia con il principe di Danimarca, mi è piaciuto il video di presentazione. Il Re di Danimarca ha detto al principe di Danimarca vai a Bologna. Si può fare comunicazione in molti modi, l’importante è che sia puntuale e su questo il Bologna ha dei buoni interpreti. Con una presentazione sfiziosa e fantasiosa come quella di Skov Olsen attiri l’attenzione nazionale. Io credo possa giocare in tante posizioni, esistono gli infortuni e il turnover, in una stagione ci può essere spazio per tutti”

