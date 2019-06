“Si respira entusiasmo tra i tifosi del Bologna, c’è euforia. Quando si parla di attaccanti però bisogna prima vendere che acquistare, non dobbiamo commettere l’errore dell’anno scorso. Destro prende 2 milioni di euro di ingaggio e nel caso di cessione ci sarà una percentuale per la Roma. Io quindi credo che partirà per il ritiro e poi Mihajlovic deciderà: a meno che lui non arrivi in maniera impresentabile, secondo me Destro non partirà”.