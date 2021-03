Bonora: “Complimenti alla Effe per il coraggio. Belinelli? Grande condizione”

"Complimenti alla Fortitudo, prestazione eroica. La Virtus ha rischiato di perdere la partita, la F ha tirato fuori l'orgoglio. Benissimo Baldasso e Banks, arbitraggio che non ha tutelato i biancoblù. Ha vinto la squadra con il roster più forte. Bisognava vincere di 25, non di pochi punti. Diverso avere tante assenze rispetto ad avere giocatori stanchi e non farli giocare".