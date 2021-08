Bonifazi: “Sono a un buon 80-90% di concetti assimilati. Muriel? Non lo temo”

Com'è avvenuto scorsa settimana, anche oggi in conferenza stampa era presente un giocatore insieme al mister Sinisa Mihajlovic . Oggi è stato il turno di Kevin Bonifazi che ha risposto così ad alcune domande della stampa:

Come va l'adattamento, la guida della difesa è passata a Medel?

"Con la Ternana è stato un caso e non ha senso parlarne perché sono quelle cose che capitano una volta sola. Con la Salernitana, invece, non abbiamo subito nulla. Abbiamo preso gol su rigore dove Soriano salta e colpisce un avversario alle sue spalle e uno su ripartenza. Il reparto sta cominciando a funzionare, a oggi mi sento a un buon 80-90% di concetti assimilati. Come dissi il primo giorno, qui nessuno è il capo di nessuno. Ci aiutiamo tutti".