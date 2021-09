Bonifazi: “A Bergamo ottimo spirito. Bologna è già casa mia”

"Quello di Bergamo è stato un buon risultato, non aver subito gol è un gratificazione per noi che abbiamo lavorato tanto in ritiro - le parole di Bonifazi - C'è stato un ottimo spirito di squadra da parte di tutti, perché quando non si prende gol non è solo merito della difesa. Si è vista la voglia di non prenderlo. I tifosi ci hanno ringraziato al ritorno? E' stato bello e inaspettato. Bellissima sorpresa, mi piace vedere la gente felice per quello che facciamo. E' il bello del nostro lavoro e vogliamo continuare così".