Bonaventura: “Con Mihajlovic rapporto straordinario. Bologna? Partita importante”

Bologna-Milan di domenica sera sarà una sfida intrisa di significati. Innanzitutto i due allenatore sono ex delle rispettive avversarie, Pioli ha allenato a Bologna per tre anni, Mihajlovic è stato milanista nel 2015/2016. Poi il momento che stanno vivendo le due formazioni, ancora in cerca di una loro dimensione definitiva in questo campionato. Su questo è stato intervistato da Sky Sport Giacomo Bonaventura, tornato titolare in rossonero dopo un lungo infortunio:

“Credo che la classifica non rispecchi il nostro potenziale – ha affermato – Ora con Pioli siamo più aggressivi e corti, cerchiamo di sfruttare meglio nel nostre qualità. Le prestazioni si sono alzate e questo ci farà migliorare anche i risultati. Bologna? Sarà una partita molto importante perché se non vinciamo al Dall’Ara non riusciremo a dare continuità ai risultati”.

Un pensiero su Sinisa Mihajlovic, suo allenatore in rossonero: “Avevamo un rapporto straordinario, aveva creato qualcosa di bello. Si tratta di un uomo vero, sapeva tirare fuori grinta e carattere nel momento del bisogno e lo sta facendo anche adesso nella lotta alla malattia”.