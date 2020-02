Bonamico- Virtus niente è da buttare

Con la sconfitta in finale intercontinentale e la conseguente eliminazione in coppa Italia, l’umore in casa Virtus si è inevitabilmente abbassato con una squadra che in pochi giorni ha visto svanire due obiettivi alla portata.

Secondo Marco Bonamico però nulla è da buttare, la squadra resta infatti saldamente in testa alla classifica del campionato, risultato impronosticabile ad inizio stagione, e nelle ultime settimane ha pagato le troppe partite in troppi pochi giorni.

La condizione fisica non eccellente di giocatori del calibro di Teodosic, Weems o Markovic ha sicuramente condizionato le gare perse.

Il problema della Virtus è quindi ricollegabile ad una scarsa condizione fisica che tuttavia capita nel momento migliore della stagione, la squadra avrà infatti a disposizione un paio di giorni per riposare e concentrarsi sulla volata finale.

Fonte: Corriere di Bologna