Bonacina: “Sono sicuro che Barrow tornerà ad essere decisivo sotto porta”

Le parole di Valter Bonacina al Resto del Carlino

Nello spezzone di stagione dopo il suo arrivo a Bologna mise a segno 9 gol in 18 partite e prestazioni di alto livello. Lo scorso anno si è un po' perso, ma è comunque riuscito a totalizzare 8 gol e 9 assist che evidenziano il grande potenziale. Valter Bonacina, che lo allenò alla Primavera dell'Atalanta si è espresso così sull'attaccante gambiano al Resto del Carlino: "Conosco la sua forza di carattere, sono sicuro che tornerà ad essere decisivo sotto porta. Con me Musa ha giocato sia esterno d'attacco che attaccante di un reparto a due punte e già allora pensavo che avesse potenzialità enormi. A Bologna ha trovato Mihajlovic che lo ha subito valorizzato. Ha margini di crescita enormi e penso che lo dimostrerà". Sabato tornerà a Bergamo contro l'Atalanta, da ex non ha mai segnato alla Dea e nella prossima trasferta ci proverà perché Sinisa e il Bologna hanno bisogno di lui.