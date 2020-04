Bonaccini: “Serve far respirare i bambini, vogliamo riaprire i parchi”

L’Emilia Romagna è stata tra le prime a chiudere i parchi pubblici. Nelle prime fasi del lockdown, con gli ospedali in saturazione, la regione ha evitato sul nascere possibile assembramenti nei parchi, ma ora, con alcune riaperture in vista, si valuta di poter consentire alle persone di tornare a uscire di casa.

Segnale di apertura arrivato stamattina dal presidente Stefano Bonaccini nel suo filo diretto con la giunta in diretta Facebook: “La chiusura dei parchi è stata decisa per evitare assembramenti in una fase in cui era urgente ridurre il contagio – ha affermato – Le restrizioni hanno funzionato e ora credo che alcuni spostamenti saranno consentiti dal Governo, ovviamente in modo individuale. Si avvicina la fase in cui dobbiamo pensare ai bambini, anche se gli assembramenti saranno vietati. Le scuole probabilmente rimarranno chiuse fino al nuovo anno scolastico, ma qualcosa dovremo inventarci. Dobbiamo far respirare i bambini e vogliamo riaprire i parchi. Un altro aspetto importante sarà a chi affidare i bambini quando i genitori torneranno a lavorare e in giunta ci stiamo ragionando”.

Fonte: Bolognatoday