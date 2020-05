Bonaccini: “Se le linee guida dell’INAIL saranno troppo rigide, sarà un bel problema”

Intervenuto alla conferenza delle regioni, Stefano Bonaccini parla della difficoltà riscontrabile da aziende impegnate nel territorio con l’arrivo delle nuove linee guida Inail.

“Se le linee guida Inail fossero così rigorose , come ci si aspetta, che per un esercente, un barista, un ristoratore, un gestore di stabilimento balneare, diventa praticamente impossibile aprire, è chiaro che sarebbe un bel problema.

Tuttavia intanto in Emilia Romagna sono già state istituite delle linee guida regionali per favorire la ripresa di settori in netta difficoltà”

Fonte: La Repubblica