Bonaccini scherza su Mihajlovic: “Non sembra neanche di destra…”

Sinisa Mihajlovic ha sostenuto Lucia Borgonzoni alla regionali di gennaio, ma la stima tra il tecnico serbo e Stefano Bonaccini è cresciuta col tempo. Il presidente dell’Emilia Romagna ha dato una grande mano al calcio partendo con gli allenamenti individuali concessi a maggio fino a spingere per far entrare almeno mille persone negli stadi. Sinisa ha sottolineato il coraggio di Bonaccini, aggiungendo domenica in conferenza stampa la famosa battuta ‘non sembra neanche di sinistra’.

A distanza di qualche giorno il presidente della regione ha risposto a La 7, rinforzando la gag: “Sinisa è molto simpatico – ha scherzato Bonaccini – Vedo giocare il suo Bologna in maniera aperta e con giocatori da tutto il mondo…Non sembra neanche uno di destra”.