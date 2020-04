Bonaccini: “Ripartenza? Evitare assembramenti, bar ancora chiusi”

Si avvicina la fase 2, quella cioè della ripartenza da vivere in coabitazione con virus. Alcune filiere produttive ripartiranno, altre probabilmente no, cioè quelle che possono dare vita ad assembramenti. Per il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, bar e ristoranti non saranno riaperti tra pochi giorni.

“Dovremo decidere quali attività riaprire e quali no, ad esempio eviterei quelle che possono creare assembramenti – riporta Bologna Today – Non riaprirei bar e ristoranti anche se il Governo lo decidesse. Un altro settore complicato da far ripartire è quello del turismo, con le restrizioni sui viaggi e sul distanziamento sociale. Il nostro piccolo vantaggio è che il 70% riguarda turismo nazionale”.