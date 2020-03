Bonaccini: “Porto negli ospedali chi dice di non poter rinunciare al jogging”

Parole forti quelle di Stefano Bonaccini, il presidente della regione Emilia Romagna si scaglia duramente contro coloro che negli ultimi giorni,violando le direttive imposte dal governo, hanno messo in serio pericolo la salute dei cittadini.

Bonaccini si riferisce sopratutto alla situazione riguardante il sovraffolamento di parchi e zone verdi nelle aree metropolitane come quella di Bologna.

Qui le sue parole:

“Se qualcuno mi viene a spiegare che rinunciare al jogging se non si è in sicurezza è un problema drammatico, lo prendo con me e lo porto a vedere i reparti ospedalieri”.

Fonte: La Repubblica