Bonaccini: “No a gestione sanità da Roma, qualcuno non sa cosa sia il sistema sanitario”

Il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini si scaglia contro l’idea di una sanità gestita direttamente da Roma. Per Bonaccini questa scelta porterebbe l’ostilità degli emiliano-romagnoli.

Il presidente ha parlato questa mattina a La 7, come riportato da Bolognatoday: “Se qualcuno pensa di gestire la sanità da Roma troverà il dissenso dei cittadini dell’Emilia Romagna – ha affermato Bonaccini – In questi giorni ho letto cose e dichiarazioni di persone che non sanno come è fatto un sistema sanitario, né nazionale né tanto meno regionale”.

Per quanto riguarda il discorso delle app per il tracciamento, Bonaccini auspica una unica applicazione nazionale: “Non dobbiamo finire in mille rivoli territoriali – ha proseguito – Di app ne serve una nazionale e ora occorre una decisione chiara su cosa servirà nella fase 2 per i cittadini e i lavoratori. Si prenda una decisione nazionale per sapere se le mascherine sono obbligatorie oppure no, e se sì è necessario che i cittadini possano trovarle e che i prezzi siano calmierati”.