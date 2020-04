Bonaccini: “Governo faccia maggiore chiarezza sull’uso delle mascherine”

Intervenuto ai microfoni di RaiNews 24, il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ha chiesto da parte del governo un linea guida più chiara. Il numero uno della regione ha infatti chiesto al Presidente del Consiglio maggiori informazioni per poter fornire ulteriori chiare linee di comportamento per la popolazione. Ecco le sue parole.

“Abbiamo chiesto al Governo di dare lnee guida sul tema dei dispositivi di protezione individuali. Faccio un esempio: le mascherine servono per evitare il contagio? Bene, si dica che servono, sono obbligatorie a livello nazionale, mettendo anche a fianco una sanzione per chi non rispetta il suo utilizzo”.