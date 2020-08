Bombardini: “Stagione da 6+. Persi troppi punti per strada e subiti troppi gol”

Davide Bombardini, ex numero 10 del Bologna profondamente legato all’ambiente rossoblù, ha rilasciato un’intervista ai colleghi de La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina.

“La stagione è da 6+, massimo 6 e mezzo” afferma l’ex centrocampista con una punta di delusione. “La squadra ha lasciato troppi punti per strada e ha subìto troppi gol; trentatrè gare prendendo sempre gol è dura da digerire”. L’assenza di Mihajlovic ha inciso nella stagione del Bfc: “Sono stati mesi difficili dove la squadra ha saputo comunque reagire, ma resta il fatto che in classifica si è chiuso come la terza squadra emiliana su quattro. Solo la Spal retrocessa ha fatto peggio e io credo che il Bologna non sia peggiore di Sassuolo e Parma. Sarebbe importante regalare queste piccole soddisfazioni alla tifoseria”.

Obiettivi stagionali che si sono ridimensionati anche a causa dello stop per coronavirus: “Prima del lockdown credevo nell’Europa” ammette Bombardini, “ma le prestazioni sono calate. Ciò che mi rincuora e mi fa pensare positivo per il futuro è che la prossima stagione il Bologna avrà Mihajlovic in panchina fin dal primo minuto della prima giornata di campionato. Il periodo di crescita continuerà ancora“.

Chiosa finale sulla stagione dei singoli: “Nella prima parte di stagione mi ha esaltato Orsolini, nella seconda Barrow. Chi mi ha fatto arrabbiare? La difesa in generale, in dieci anni sono sempre cambiati i centrali. C’è bisogno di continuità”.