Bombardini: “Sinisa ci stupirà ancora, quando la tensione è alta la squadra fa bene”

Davide Bombardini , ex calciatore rossoblù, intervistato dal Resto del Carlino, commenta il momento del Bologna e parla del suo ex allenatore Sinisa Mihajlovic .

"Sinisa ha più vite di un gatto, fidatevi di quello che vi dico. Era già bravo, ha sempre avuto carattere e personalità. Ma ora è migliorato. Oggi ha in più l’esperienza, la duttilità, la capacità di gestire le situazioni difficili. La scorsa settimana è stata un casino. Ne è uscito con il miglior Bologna almeno dell’ultimo anno e con una vittoria netta e rotonda contro una squadra di caratura superiore come la Lazio. Non era facile, bravo lui e bravo il Bologna".