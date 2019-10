Bologna110, un saluto anche a chi non c’è più

Non si vedevano, ma sicuramente erano sul prato verde del Dall’Ara anche loro. Si parla di chi è alla festa non ha avuto possibilità di venire. Lo stadio però non dimentica i propri eroi, infatti alla presentazione di Andersson, un coro a favore di Klas Ingesson si è alzato dalla curva Bulgarelli (altro campione scomparso). Kennet si è voltato verso la curva e ha mandato un bacio, per non dimenticare il connazionale scomparso prematuramente.

Ma non solo i giocatori che sono passati sono stati ricordati, anche i tifosi che non possono godere più del rossoblu. Non è infatti una casualità che la festa sia stata iniziata da una canzone di Dalla e chiusa da un’altra dello stesso. Perché quali canzoni se non “La sera dei miracoli” per celebrare la notte magica, e “L’anno che verrà” per chiudere questo sguardo al passato e sognare il futuro rossoblu?