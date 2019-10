Continua a crescere l’attesa per la partita delle leggende tra Bologna e Real Madrid. La partita si giocherà alle 20:45 ma prima dell’incontro ci sarà lo show in campo per festeggiare i 110 anni del club.

Lo spettacolo pre partita inizierà alle 19 e sarà condotto da Giorgio Comaschi e Gloria Gardini, lo riporta il club rossoblu sul proprio sito ufficiale. I biglietti sono ancora disponibili a questo link e nei punti vendita del circiuto VivaTicket.